Dove andrà Cristiano Ronaldo? Dalla tentazione Chelsea alla suggestione Roma (con Mou): le 5 ipotesi

Nella giornata di oggi Cristiano Ronaldo ha rescisso il suo contratto con il Manchester United. Ora c'è il Mondiale in Qatar, ma una volta terminato dovrà pensare alla sua prossima squadra. Al momento le ipotesi per gennaio sono cinque: restare in Premier League, tornare in patria, riprovarci in Italia, tentare l'avventura in Arabia Saudita o Stati Uniti. Il numero 7 potrebbe trasferirsi al Chelsea, club che ha sondato il terreno già in estate, oppure chiudere la carriera allo Sporting, dove tutto è nato. C'è anche la suggestione Roma, anche se Tiago Pinto ha smentito. La presenza di José Mourinho però potrebbe essere un fattore determinante.

(ilmessaggero.it)

