Manchester United, il comunicato dei Red Devils: "Ronaldo lascia il club con effetto immediato"

Attraverso un comunicato, il Manchester United ha annunciato che, di comune accordo, Cristiano Ronaldo lascia il club con effetto immediato: "Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo nelle due esperienze all'Old Trafford".

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022