Veloccia: "Uno stadio al servizio di Roma. Vinceremo questa sfida"

CORSPORT - Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al quotidiano, nella quale si è soffermato sulla creazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Ieri la società giallorossa ha consegnato lo studio di fattibilità.

Come si è arrivati a Pietralata?

"La Roma ha presentato lo studio di fattibilità dopo aver preso atto che nelle altre aree prese in considerazione era difficile realizzare lo stadio. L’area di Pietralata è risultata subito come ipotesi da esplorare. Ostiense, che era l’area preferita in partenza, avrebbe comportato bonifiche profonde sul terreno, con costi superiori ai cento milioni di euro. Fu quindi subito scartata da loro, che ci hanno fatto un’altra proposta". [...]

Avete dovuto superare diversi ostacoli.

"Legati alla complessità di un progetto imponente, un progetto che era rimasto irrisolto. Con un grande ospedale vicino, il Pertini. Abbiamo il tema della mobilità che va affrontato, abbiamo la fortuna di avere la Metro e l’alta velocità, ma dobbiamo garantire una accessibilità allo stadio che non può essere solo su ferro, anche se l’obiettivo è portare il 50 per cento degli spettatori con i mezzi pubblici". [...]

Alcuni vecchi proprietari minacciano ricorsi.

"Non ci sono problematiche di retrocessione delle aree. Qualcuno in futuro potrebbe avanzare richieste di risarcimento, ma i pareri raccolti dalla Roma e dall’amministrazione ci fanno ben sperare che questo problema possa essere superato".

Proviamo a ipotizzare una road map per lo stadio di Pietralata.

"La conferenza dei servizi parte a ottobre e dovrebbe chiudersi in 90 giorni, poi la delibera dell’aula che dovrebbe dichiarare la pubblica utilità, quindi una verifica da parte di vari soggetti concorrenti e successivamente il progetto definitivo che porterà alla conferenza dei servizi decisoria".

I tempi? La Roma spera di poter giocare a Pietralata nel 2027.

"Dobbiamo affrontare una maratona, speriamo che la conferenza dei servizi si concluda il prima possibile. È giusto avere un obiettivo credibile. Ma meglio affrontare una questione alla volta prima di impegnarsi". [...]

Una bella sfida per il Comune.

"Una sfida che vogliamo vincere a tutti i costi. Lo stadio deve essere un luogo da fare vivere tutti i giorni". [...]