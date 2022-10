Offese ai napoletani, multati i tifosi della Roma. Domenica Olimpico vietato ai campani

ILTEMPO.IT (A. AUSTINI) - Un'altra multa alla Roma per i cori di discriminazione territoriale cantati dai tifosi contro i napoletani. Stando a quanto riportato nel rapporto degli ispettori federali presenti a Marassi per la partita con la Sampdoria di ieri, al termine del match, in attesa di uscire dallo stadio, dal settore ospiti è partito un coro percepito in maniera netta dagli 007 federali posizionati sul campo di Genova. "Sarà perché so zingari, sarà perché so colerosi, sarà perché non se lavano, o Vesuvio pensaci tu... brucia Napoli, brucia Napoli". Queste le parole del coro riportate nel referto inviato al Giudice Sportivo di Serie A, che ha multato il club giallorosso di 5mila euro "per avere i suoi sostenitori, a gara terminata - si legge nel dispositivo - intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori di altra Società".

Domenica allo stadio Olimpico di Roma c'è in programma proprio la sfida con il Napoli. Il settore ospiti sarà aperto ma i residenti in Campania non potranno acquistare i biglietti per la partita, per nessun settore.

Dopo che l'Osservatorio sulle Manifestazioni sportive ha chiesto al Casms una valutazione più approfondita sui provvedimenti da adottare in vista della gara, la Roma ha appena comunicato la decisione ufficiale del prefetto sulle limitazioni alla vendita. "Per tutti i settori dello stadio - spiega il club giallorosso - è vietato l’acquisto dei biglietti ai residenti nella regione Campania. Anche la vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Distinti Nord-Ovest) è vietata ai residenti nella regione Campania, compresi i possessori della fidelity card del Napoli. Per tutti i tifosi residenti nelle altre regioni, la vendita è subordinata al possesso della stessa card. I biglietti possono essere acquistati a partire dalle ore 17:00 di martedì 18 ottobre e fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara, al prezzo di 50€, esclusivamente su vivaticket.com".