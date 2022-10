ROMA-NAPOLI: info biglietti. Vietato l'acquisto dei tagliandi per i residenti in Campania (COMUNICATO)

ASROMA.COM - Domenica 23 ottobre alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il big match tra Roma e Napoli, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, i residenti in Campania non potranno acquistare i biglietti per assistere dal vivo alla partita. La nota ufficiale: "Vista l’ordinanza emanata dal Prefetto di Roma, si ricorda ai tifosi che per tutti i settori dello stadio è vietato l’acquisto dei biglietti ai residenti nella regione Campania.

Anche la vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Distinti Nord-Ovest) è vietata ai residenti nella regione Campania, compresi i possessori della fidelity card del Napoli. Per tutti i tifosi residenti nelle altre regioni, la vendita è subordinata al possesso della stessa card.

I biglietti possono essere acquistati a partire dalle ore 17:00 di martedì 18 ottobre e fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara, al prezzo di 50€, esclusivamente su vivaticket.com".

