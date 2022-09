L’editoriale di Costanzo: "Consiglio amuleti contro l’invidia"

Dati i risultati, avverto una fastidiosa invidia. Per questa ragione, suggerirei a Mourinho di vestire sempre di rosso. Poi, i giocatori potrebbero avere disegnato sulla maglietta un bel corno rosso e, infine, anche i dirigenti potrebbero aggirarsi con una gobbetta posticcia sulla spalla. Si sa che i gobbi portano fortuna e i corni evitano la “sfiga”. Lo dico, perché alcuni articoli pubblicati di recente mi sono parsi scritti con penna intinta in un inchiostro di veleno. A Roma c’è anche un detto che dice: “E nun ce vonno sta”. Divertenti anche quelli che scrivono: “Però, adesso...”, come dire: “Adesso manca un difensore”, “Adesso manca questo e quest’altro” [...] Mourinho, i Friedkin e i dirigenti di Trigoria hanno messo su una gran bella squadra che ci sta dando le soddisfazioni che aspettavamo da sempre. Mi piace anche come si muove Pinto, come sia stato utile in questo avvio di stagione e di campagna acquisti. Sono sicuro che, ammesso che sia così urgente un difensore, a Pinto e a Mourinho non mancherà di cogliere l’occasione giusta.

(corsport - M. Costanzo)