Da Abraham fino a Dybala: Trigoria ritrova gli altri big

Trigoria torna a ripopolarsi dopo la sosta per le Nazionali: non sono ancora tutti a disposizione di José Mourinho, però, perché alcuni giallorossi faranno ritorno a Roma solo oggi. È il caso di Paulo Dybala, che atterrerà a Fiumicino questa sera di ritorno dagli Stati Uniti dopo Argentina-Giamaica, di Rui Patricio, che ieri era a Braa per Portogallo-Spagna, e di Roger Ibanez che ha affrontato in Francia la Tunisia con il suo Brasile. Oggi torneranno a lavorare a Trigoria Cristante, Shomurodov, Zalewski, Celik, Abraham, Bove, Volpato e anche Viña.

Per qualcuno la sosta è stata avara di soddisfazioni ed è il caso di Abraham, in panchina in entrambe le sfide di Nations League dell'Inghilterra, e Viña.