Argentina-Giamaica 3-0: Dybala in tribuna. Scaloni: "Voleva giocare, ho preferito non rischiarlo"

Nella notte italiana l'Argentina ha affrontato e battuto in New Jersey la Giamaica in amichevole per 3-0 grazie alla rete di Alvarez e alla doppietta di Messi, subentrato nel corso della ripresa. Il giallorosso Paulo Dybala, che aveva saltato Roma-Atalanta per un problema al flessore sinistro e si era poi unito alla Nazionale, ha assistito alla vittoria dei compagni dalla tribuna. Dopo la sfida Scaloni ha commentato l'esclusione del 21 della Roma: "È stata una nostra decisione, dello staff tecnico, di non rischiare Paulo. Voleva giocare. È ad un livello molto buono e ho preferito non rischiarlo, così che continui nel suo club e poi si deciderà".

Come aggiunge su Twitter il giornalista Marco Juric, dopo la gara con la Giamaica è previsto il ritorno di Paulo Dybala con gli altri giocatori che militano in squadre europee con un volo charter diretto a Parigi per poi raggiungere Roma.