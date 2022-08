Wijnaldum: “Sono alla Roma anche grazie a Strootman e a Salah”

Piccolo ruolo nel trasferimento di Wijnaldum alla Roma ce l'hanno avuto anche gli ex giallorossi Kevin Strootman - connazionale dell'ormai ex Psg -, e Mohamed Salah - compagno di squadra di Wijnaldum al Liverpool. Ad ammetterlo è proprio il nuovo acquisto giallorosso: "Ero già in contatto da settimane – dice ai media del club –. Così ho cercato di raccogliere informazioni e tutti hanno parlato molto bene di Strootman e mi hanno parlato molto bene della Roma".

Ovviamente, una parte importante l'ha svolta anche Josè Mourinho: "Ci ho parlato e mi ha detto le cose giuste al momento giusto. Era quello che volevo sentire".

(Gasport)