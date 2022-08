Wijnaldum: “Mi ha convinto Mourinho. A Roma per vincere”

E' ufficialmente un calciatore della Roma, dopo tanta attesa, Georginio Wijnaldum: il calciatore olandese è stato annunciato ieri dal club giallorosso attraverso una serie di immagini che riprendevano i contenuti postati dal giocatore sui social nelle ultime settimane. "È davvero emozionante essere diventato un giocatore della Roma - spiega il calciatore -. La società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social. Quando giovedì sono arrivato all’aeroporto, tutta quella gente ad aspettarmi non ha potuto che confermare le buone sensazioni che avevo. È stato semplicemente fantastico. Mi impegnerò a dare il 100%. Ora non vedo l’ora di vedere l’Olimpico pieno. Ci ho giocato una volta con il Liverpool e ricordo la passione incredibile dei tifosi".

Poi il racconto su come abbiano influito, sulla sua scelta, i consigli di ex romanisti come Strootman e Salah: “Sì, è vero, ho chiesto un parere a Salah e a Strootman. Entrambi mi hanno parlato benissimo del club e da quel momento ho iniziato a pensare seriamente alla possibilità di trasferirmi a Roma, in una città fantastica e un paese splendido".

Poi, su Josè Mourinho: "Quando ci siamo sentiti, mi ha detto le cose giuste al momento giusto. Penso che abbia molta esperienza a riguardo (ride, ndr), perché era quello che volevo sentirmi dire. Mi ha fatto un’ottima impressione. Tutti lo conoscono come allenatore, anche i calciatori che hanno lavorato con lui mi hanno detto grandi cose. È stata una decisione semplice".

(Il Messaggero)