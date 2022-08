Belotti, no alla Premier per Mou. Si insiste per Bailly e Zagadou

Andrea Belotti vuole la Roma. Il "Gallo" ha rifiutato l'offerta del Wolverhampton per unirsi a Mourinho, ma non solo. Anche il Galatasaray ha fatto un tentativo per il centravanti, ma non è andato a buon fine. Dalla Spagna si racconta come sia stato offerto ai giallorossi Depay, ma la proposta è stata declinata poiché l'obiettivo numero uno è Belotti, che arriverà appena ci sarà la cessione di Shomurodov al Bologna.

In difesa la Roma osserva molto attentamente Bailly del Manchester United, anche se è molto più semplice la pista Zagadou poiché è svincolato. Inoltre, come anticipato da LAROMA24.IT, piace Veroli del Pescara.

(gasport)