Calciomercato Roma: giallorossi in pole per il classe 2003 Veroli

ESCLUSIVA LR24 - Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT, la Roma sarebbe vicina all'acquisto del classe 2003 Davide Veroli dal Pescara. Difensore centrale (nato trequartista) e sul taccuino di diverse squadre di A e B (ultimo il Benevento che ha tentato di spingere sull'acceleratore dopo l'addio di Barba). Di piede mancino, il tecnico Autieri l'ha fatto esordire e mantenuto in pianta stabile in prima squadra nella stagione passata. Da Trigoria filtra che non c'è nulla di definitivo: solo sondaggi. Inizialmente il giocatore entrerebbe nella rosa della Primavera del neo tecnico Guidi. Costo dell'operazione circa 1 milione con una percentuale in favore degli abruzzesi in caso di futura rivendita.

LR24