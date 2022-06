Zaniolo rossonero, ora cambia l'offerta: 25 milioni più Rebic

La trattativa tra Milan e Roma per Nicolò Zaniolo sta prendendo corpo. L'ultimo sussulto porta ad Ante Rebic, utilizzabile come possibile contropartita tecnica. I rossoneri, inizialmente, avevano inserito nell'affare Saelemaekers, ma l'offerta è stata rispedita al mittente. I giallorossi valutano il numero 22 tra i 65 ed i 70 milioni di euro (tutti cash), mentre la società di Milano non vorrebbe superare i 40, motivo per cui hanno offerto 25 milioni più un calciatore. Al momento la differenza è troppo netta, ma la trattativa va avanti. Zaniolo ha il contratto in scadenza nel 2024 e le parti non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo. La sensazione, però, è che se i due club individueranno un giocatore per lo scambio, allora l'affare potrebbe andare in porto. Intanto i rossoneri hanno messo nel mirino anche Charles De Ketelaere e Noa Lang del Brugge. La pista preferita da Maldini e Massara rimane comunque quella giallorossa.

(gasport)