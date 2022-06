Roma, Isco ultima tentazione. Ma il sogno si chiama De Paul

Tiago Pinto disegna la Roma del futuro. Isco si è proposto ai giallorossi, con Mkhitaryan verso l'Inter, la Roma cerca trequartisti e ci sarebbe stato un contatto con Jorge Mendes. C'è concorrenza, ma le ambizioni del club giallorosso si sposano con qualità e curriculum di Isco. Il sogno del club, però, è Rodrigo De Paul. La Roma ha chiesto informazioni e la lista dei club interessati è lunga: i costi dell'operazione potrebbero essere molto alti ed è più un desiderio che una trattativa. La Roma attira e ha le idee chiare, servono rinforzi di alto livello per alzare l'asticella e raggiungere i prossimi obiettivi stagionali, la qualificazione alla Champions e la vittoria un altro trofeo internazionale.

Tiago Pinto sembra sempre più vicino a Gonçalo Guedes, stando a quanto dicono in spagna. I giallorossi avrebbero offerto 25 milioni più uno tra Diawara e Carles Perez. Un altro nome caldo è quello di Douglas Luiz, che costa parecchio ma che ha un contratto in scadenza nel 2023. Piace alla Roma e piace a Mourinho. A centrocampo si parla anche di Maxime Lopez. Per la fascia destra c'è il nome di Celik, esterno turco del Lille. A centrocampo piace anche Yves Bissouma del Brighton. C'è poi la partita dei rinnovi: il primo nome della lista è quello di Mancini, poi si parlerà di Cristante e Zaniolo. Andrà via Veretout.

(tuttosport)