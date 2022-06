Roma, in mezzo si cambia tutto

Fuori tutti: per scelta o per rinuncia la Roma ribalta il centrocampo. L'input arriva da Mourinho, che vuole un grande calciatore che organizzi il gioco, ma gli acquisti nel ruolo saranno almeno due. Andrà via Mkhitaryan, andranno via Veretout, Diawara, Darboe e Villar. Neanche Sergio Oliveira verrà riscattato. Ora come ora Mourinho avrebbe solo Cristante e Bove. La priorità assoluta degli investimenti è indirizzata verso l'asse centrale. Jorge Mendes sarà un sostegno nella ricerca, procuratore di José Mourinho, nella propria scuderia ha Ruben Neves, portoghese che si sta affermando nell'ex squadra di Rui Patricio. Stesso discorso per Renato Sanches, sul quale il Milan era in vantaggio prima del cambio di proprietà. Anche Isco è una possibilità. Tra i nomi meno noti c'è quello di Yves Bissouma, 25enne centrocampista del Brighton.

Non va tralasciato neanche il mercato italiano: ci sono ottimi rapporti con il Sassuolo: a Mourinho piace molto Maxime Lopez e ci sono stati diversi contatti tra la Roma e l'a.d. Carnevali. Tra le due società c'è in ballo la questione Frattesi: ai giallorossi appartiene ancora il 30% del cartellino del centrocampista, che per caratteristiche sarebbe un ottimo erede di Veretout. Potrebbe essere trattato direttamente, o potrebbe servire per uno sconto in ottica Maxime Lopez. La Roma non ha fretta, prima va alleggerito il monte ingaggi con le cessioni. In Brasile scrivono che la Roma abbia puntato gli occhi su Matheus Lima, un baby fenomeno, 16enne del Santos.

(corsport)