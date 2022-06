Mikhitaryan-Roma nessun rilancio. Mendes offre Isco

Ore calde per il futuro di Mkhitaryan, che è sempre più vicino all'Inter. Mourinho si era mostrato ottimista nei giorni scorsi, ma l'accordo tra l'armeno e la Roma non è arrivato. Ieri c'è stato un nuovo incontro tra le parti, ma non è arrivato alcun rilancio. La situazione è dunque ferma: l'Inter ha offerto un biennale da 3,5 milioni di euro a stagione, più bonus alla firma. Jorge Mendes intanto ha offerto Isco a Tiago Pinto, che deve valutare i costi dell'operazione. Sul taccuino del g.m. anche i nomi di Celik, Bissouma e Kalajdzic.

(il messaggero)