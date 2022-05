Spinazzola ringrazia anche Josè: "Mi ha spinto a non mollare"

Dopo aver vinto l’Europeo, infatti, Leonardo Spinazzola ha fatto in tempo a tornare per giocare e vincere la Conference League. Adesso, in ritiro con la Nazionale, trova il tempo per ripercorrere il suo calvario, iniziato nel luglio scorso con la rottura del tendine d’Achille. «Grazie al mio carattere non ho mai perso il sorriso - dice ai microfoni della Rai - ma dopo l’infortunio ho vissuto un periodo molto difficile. Alcuni giorni li passavo fissando il vuoto. Non ho avuto paura di non riprendere a giocare, ma di non tornare come prima. Adesso sto bene e sono al settimo cielo, mi hanno aiutato tanto mia moglie, i miei figli e gli amici». Ad aiutarlo, anche il rapporto con gli allenatori. «Il c.t. Mancini mi ha trasmesso serenità e lo stesso ha fatto Mourinho, mi ha sempre spinto a non mollare».

(gasport)