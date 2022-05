L'episodio del gol di Acerbi in Spezia-Lazio, con un fuorigioco non segnalato, costerà all'arbitro Pairetto e al Var Nasca la sospensione fino al termine della stagione. Il quotidiano sportivo, nella versione online, ha pubblicato la presunta conversazione tra i due.

"Non ripartire, aspetta", avrebbe detto Luigi Nasca addetto al Var. Ma Pairetto attende poco e riparte frettolosamente avendo sentito – pare - un "ok" che non sarebbe mai stato pronunciato.

(gazzetta.it)

