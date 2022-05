L'episodio che ha deciso Spezia-Lazio, con la rete di Acerbi viziata da un fuorigioco non segnalato ne in diretta ne con l'ausilio del Var, costerà il resto della stagione all'arbitro Pairetto e a Nasca che era in sala video. E' quanto si apprende due giorni dopo la sfida del 'Picco' terminata 3-4 per i biancocelesti.