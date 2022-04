Ultima rimonta da 1-2 contro lo Shakhtar: ma col gol “doppio”

Un gol di Dzeko sotto la Sud, sfruttando il lancio di Strootman e infilando Pyatov in uscita disperata quasi sul vertice dell’area, bastò per battere 1-0 lo Shakhtar il 13 marzo 2018: la Roma si qualificò per i quarti di finale di Champions (preparandosi all’impresa contro il Barcellona) dopo aver perso 2-1 l’andata. Quell’1-0 fu sufficiente perché il gol in trasferta valeva “doppio”, una regola adesso abolita: domani si andrebbe ai supplementari. La Roma ha giocato all’Olimpico per 3 volte nella sua storia dopo un ko per 2-1 all’andata, contro i norvegesi sarà la quarta. Allargando il discorso a tutte le sconfitte con un gol di scarto da rimontare all’Olimpico il bilancio diventa in parità con 5 qualificazioni su 10.

(corsera)