Spalletti prepara novità per la Roma: in mediana ritornerà Anguissa

Luciano Spalletti ha dato due giorni di riposo ai giocatori del Napoli, sia per smaltire la delusione per la sconfitta contro la Fiorentina sia per rifiatare. In vista della gara di lunedì contro la Roma il tecnico toscano dovrà valutare la condizioni di Osimhen e Lozano, apparsi claudicanti nel finale di gara di domenica, mentre tornerà Anguissa in mezzo al campo, dopo il turno di qualifica scontato. Non dovrebbe recuperare Di Lorenzo. Spalletti potrebbe cambiare modulo e passare al 4-3-3.

(gasport)