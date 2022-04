Nessuno corre come la Roma

Il 9 gennaio, dopo i famosi 7' contro la Juventus, Mourinho disse: "Sono i giocatori che devono salire al mio livello, non io che devo scendere al loro". Da quel momento la Roma ha infilato una serie di 11 giornate senza sconfitte, totalizzando 25 punti su 33. In questo lasso temporale, quella giallorossa è la squadra che ha ottenuto i risultati migliori, anche più del Napoli. Solo due squadre in Europa hanno un filotto aperto superiore: il Barça di Xavi, imbattuto da 15 partite in Liga, e il Liverpool di Klopp, arrivato a 12. Le motivazioni non solo psicologiche, ma anche tattiche: il tecnico ha virato sul 3-4-2-1, dando sicurezza ai giocatori, i quali hanno guadagnato convinzione e compattezza. Nelle ultime 6 gare la Roma ha subito appena 2 gol. Fondamentale l'inserimento di due due singoli: Chris Smalling, che nelle ultime 10 gare non ha saltato neanche un minuto, e Sergio Oliveira, non ruba l'occhio ma ha contribuito al riassetto. Con lui in campo in campionato non ha mai perso. Puntare su un blocco di giocatori caratterialmente forti ha dato solidità generale alla squadra, anche se ha ridimensionato per ora l'importanza di Zaniolo. La Roma in questo periodo ha guadagnato 5 punti in rimonta. Il tutto sfruttando la grande abilità nei calci piazzati, che in campionato ha portato 17 gol, il 42% del totale. Intanto, i tifosi continuano a dare il massimo per appoggiare il progetto tecnico: giovedì sera all'Olimpico, per la gara contro il Bodo, si andrà ancora ben oltre i 60mila spettatori.

(corsport)