Milan (a.d. Salernitana): "Contro la Roma arbitraggio mediocre, dalla gestione dei cartellini alle punizioni inventate"

CORRIERE DELLO SPORT - Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo, nella quale si è soffermato a lungo sul tema arbitrale, sulla scia delle dichiarazioni di Walter Sabatini al termine della gara vinta dalla Roma per 2-1. Le sue parole:

Anche con gli arbitri non funziona molto a vostro avviso.

“Al di la dell’amarezza sportiva, per l’andamento della partita, domenica abbiamo fatto i conti con l’ennesimo arbitraggio molto mediocre. Dalla gestione dei cartellini alle punizioni inventate: è stata la conferma della mediocrità della classe arbitrale italiana".

Cosa proponete?

“Un tavolo consultivo con le altre società. Perché il problema non riguarda solo la Salernitana. La nostra classe arbitrale non eccelle nel contesto internazionale, manca leadership".

E il Var?

"Non funziona. Ma non mi riferisco allo strumento tecnologico bensì alla sua gestione e alle persone che lo governano. Perché su questi aspetti la Federazione è silente e non prende una posizione precisa? Faccio una riflessione: il presidente Iervolino nel mondo dell'università e della formazione è stato un innovatore, io come manager me ne occupo da tempo. Ebbene, in questo mondo c'è un grandissimo rispetto delle norme e c'è un'estrema attenzione all'apprendimento".

Sabatini ha puntato l’indice anche sul comportamento della panchina della Roma.

“Ero li, proprio a rifosso del campo. Le pressioni della panchina romanista ad ogni decisione arbitrale erano sotto gli occhi di tutti. Penso che questo faccia parte di quel contesto di regole scritte e non scritte su cui la FIGC deve intervenire".

Tuttavia, se Kastanos non sbaglia quel tiro sullo 0-1...

"D'accordo. Infatti, non vogliamo trincerarci dietro un arbitraggio molto discutibile. Il problema del gol resta, ma noi continuiamo a credere nella salvezza".