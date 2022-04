La Roma rimonta fra i veleni. Mourinho si scusa con Nicola

Una vittoria figlia della panchina. Una vittoria macchiata dalla panchina. Ruota tutto intorno a Mourinho: bravissimo a trovare nelle riserve, quelle di cui a inizio stagione non sembrava fidarsi granché, i gol per ribaltare la Salernitana. In 4 minuti, Carles Perez, al primo gol in campionato, e poi Smalling, hanno rovesciato il match dopo il vantaggio di Radovanovic. Ma Mourinho si è dovuto scusare – in campo e poi in tv – per una frase orrida del suo vice, Salvatore Foti, allo staff della Salernitana: «Andate in B».

(La Repubblica)