Knutsen senza paura: "Sono una roccia"

La gara che giovedì sera si giocherà tra Roma e Bodø/Glimt è iniziata con un'insolita alleanza tra i norvegesi e la Lazio. La squadra del Circolo Polare Articolo è arrivata ieri nella Capitale, per prendere confidenza con i terreni di gioco in erba naturale e oggi si allenerà a Formello, mentre domani svolgerà la rifinitura all'Olimpico. La sentenza provvisoria della Uefa ha aumentato il nervosismo in casa norvegese, perché c'è differenza tra l'assenza del preparatore dei portieri e quella dell'allenatore. La partenza dei norvegesi ha visto come protagonista Knutsen, che ha detto di essere "una roccia e di non avere problemi ad incontrare Nuno Santos e Mourinho. Sono disposti a fare qualunque cosa per ottenere risultati. Il modo di lavorare è così lontano da ciò che rappresento come leader". L'intera rosa a disposizione del tecnico è partita per la capitale, anche chi non dovrebbe essere al top della condizione come Moe e Pellegrino. Il Bodø/Glimt considera la partita di giovedì la gara della vita. Ha parlato anche il centrocampista Saltnes: "Mentre il Bodo ha consegnato una versione dettagliata di quello che è accaduto, in modo esemplare, la Roma ha fatto un comunicato stampa un po’ meno dettagliato". C'è un po' di timore per l'ordine pubblico: il Bodø/Glimt alloggia in un hotel non lontano dall'Olimpico e nonostante la presenza delle forze dell'ordine italiane ha scelto di portare anche una sicurezza privata. Sono in arrivo dalla Norvegia circa 1500 tifosi.

(gasport)