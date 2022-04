'C' come Champions: i 5 segreti di Mourinho per realizzare la rimonta da sogno

Con la semifinale di Conference conquistata e una serie positiva in campionato che non si vedeva da tempo, la Roma sembra aver ritrovato la formula per sognare, quella delle 5 'C'. Uno degli ingredienti è senz'altro il carattere: segnare per ben 7 volte dopo il 90' denota la capacità di non mollare mai, ed i punti strappati nei minuti di recupero sono ben 7. Senza quelli la classifica dei giallorossi sarebbe ben più magra.

Anche la condizione gioca la sua parte, con la squadra di Mourinho che non sembra risentire particolarmente degli impegni europei infrasettimanali. Senza contare i cambiamenti: i giallorossi hanno saputo impostare il proprio scacchiere tattico su una difesa a 3, passando agevolmente da un modulo a due punte con un trequartista ad uno con una punta e due trequartisti. E quando occorre non si disdegnano 4-2-3-1 e 4-3-3.

E anche i cambi, ormai sono decisivi, con i subentranti che spesso decidono il corso delle partite. Quanto a comunicazione, poi, Mou non ha praticamente da imparare: con i suoi modi muscolari ha compattato il mondo giallorosso che ora è tutto dalla sua parte.

