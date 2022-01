Sergio Oliveira, Pellegrini e lo stipendio: i retroscena del suo sbarco a Roma

Sergio Oliveira ha voluto a tutti i costi la Roma. Questa mattina il centrocampista portoghese inizia la sua nuova avventura in giallorosso, da lui fortemente voluta. Per definire la trattativa è stata infatti decisiva la sua volontà e il giocatore manterrà lo stesso stipendio che percepiva al Porto.

Ovviamente la presenza di Mourinho ha giocato un ruolo fondamentale ma non è da sottovalutare anche la stima reciproca tra lui e Lorenzo Pellegrini. I due nel corso di questi mesi si sono sentiti dopo l'amichevole della scorsa estate in Portogallo. Oliveira ha un ottimo rapporto con Rui Patricio, con il quale ha avuto contatti recenti per avere informazioni sulla Roma. Vestirà la maglia numero 27.

