Roma, emergenza centrocampo: Kamara e Grillitsch più di Ndombelè

Darboe e Diawara partiranno per la Coppa d'Africa e Villar potrebbe andare via: per questo motivo il centrocampista, oltre al terzino destro, è la priorità del mercato della Roma. Ndombelè del Tottenham, che piace, è stato proposto ma costa tanto: difficile che i giallorossi a gennaio possano o vogliano fare questo investimento. Kamara del Marsiglia è l'obiettivo più reale, anche perché il club francese dovrà pagare Under e Pau Lopez. In settimana, inoltre, è previsto un incontro l'agente di Grillitsch dell’Hoffenheim: il contratto del centrocampista scadrà a giugno e la Roma farà un tentativo per prenderlo a gennaio.

(gazzetta.it)

