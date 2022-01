Piccola Roma, grande vittoria

Sergio Oliveira timbra la ripartenza giallorossa. Il rigore trasformato dal portoghese, all'esordio con la nuova maglia, vale 3 punti per una Roma insicura e frenata anche contro la terzultima della serie A. Il centrocampista firma l'1-0 stentato con il Cagliari all'Olimpico che è il primo successo del 2022. Del pomeriggio, però, rimane solo il risultato. Per il resto, meglio guardare avanti. Non certo la classifica, con 6 punti di distanza dal quinto posto, o l'esibizione, scadente e al tempo stesso ad alto rischio per la traversa colpita da Joao Pedro, con: deviazione decisiva di Rui Patricio, nel finale.

La curiosità è dedicata proprio all'ultimo arrivato: il lancio terra-aria per cambiare campo, il palleggio corto e lungo con i compagni, il fallo su Deiola che coincide anche con il primo giallo del match. Poi sull'invito di Mkhitaryan, Oliveira calcia forte dal limite. Destro in corsa sul braccio sinistro, largo e scomposto, di Dalbert. Il var Pairetto suggerisce la corsa al video all'arbitro Maggioni. Rigore e Cragno spiazzato dal portoghese. Di bello c'è poco, invece, nella prestazione degli altri. Dei compagni. Solo lo sforzo mentale e fisico per tornare a vincere dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime 3 partite.

(Il Messaggero)