Maitland-Niles sbarca e gioca. Oliveira ha detto 'sì', ora la firma

Da una parte il sorriso di Ainsley Maitland-Niles, che potrebbe essere già scelto da Mourinho tra gli 11 titolari che sfideranno domani la Juventus. Dall'altra la malinconia di Conceicao, allenatore del Porto, che sembra aver rinunciato alla possibilità di allenare Sergio Oliveira nei prossimi mesi. Una cosa è certa: la Roma si sta muovendo sul mercato, e in fretta.

Per Maitland-Niles arriva anche la benedizione di Arteta, allenatore dell'Arsenal - «Lavorare con Mourinho potrà fargli bene» - e intanto Tiago Pinto si concentra per chiudere Oliveira, con l'aiuto di Jorge Mendes. Il trasferimento del centrocampista arriverebbe sulla base di una promessa fattagli dal presidente Dragoes la scorsa estate: sarebbe stato lasciato partire in caso di un'offerta allettante. Per lui si lavora sulla formula del prestito oneroso - 1.5 milioni - con diritto di riscatto fissato a 15-18 milioni.

Uscite: si lavora per liberare Fazio e Santon - che interessa, come anticipato da LaRoma24.it, al Paok Salonicco, al club turco Fatih Karagümrük Spor e al Middlesbrough - mentre si cerca una soluzione anche per Villar. Per lo spagnolo perdono quota le ipotesi Inter - lo scambio con Vecino, con l'arrivo di Oliveira, non sarebbe più utile - e Samp. Resta il gradimento del Celta Vigo.

(gasport)