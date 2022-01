ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Nell'incontro a Milano tra il General Manager giallorosso Tiago Pinto e l'agente Claudio Vigorelli si è parlato anche della situazione di Davide Santon, uno degli esuberi della rosa della Roma da quest'estate e con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Per lui ad oggi c'è l'interesse del Paok Salonicco e del club turco dove milita Emiliano Viviano, il Fatih Karagümrük Spor. In seconda battuta anche il Middlesbrough in Championship.

