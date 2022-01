La Roma non si ferma: Pinto cerca un regista

Sergio Oliveira non basta: Josè Mourinho, pur avendo apprezzato pubblicamente il lavoro di Tiago Pinto - portati a casa il centrocampista del Porto e Maitland-Niles -, spera ancora che a Trigoria possa arrivare un centrocampista a completare il reparto. Il gm giallorosso proverà a fare il doppio miracolo: da un lato la cessione di Amadou Diawara, che non rientra nei progetti del tecnico, dall'altro l'ingaggio di un regista. Se il guineano piace al Valencia - raffreddata la pista Galatasaray, come anticipato da LaRoma24.it -, per quanto riguarda gli acquisti Boubacar Kamara resta in prima fila, anche per i buoni rapporti tra la Roma e il Marsiglia. Sul francese però non ci sono solo i giallorossi: lo corteggiano club che potrebbero garantirgli ingaggi più alti rispetto a quello che percepirebbe nella Capitale.

Ecco perché la Roma non smette di seguire altri profili. Come quello di Grillitsch, ma non solo. Era tramontata in estate la pista Granit Xhaka, che aveva poi rinnovato con l'Arsenal. Ma lo svizzero non sta vivendo momenti felicissimi a Londra e con la giusta offerta potrebbe partire.

Resterà invece a Roma almeno fino alla fine della stagione Jordan Veretout, come confermato dal suo agente.

(corsera)