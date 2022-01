Calciomercato Roma: nulla di fatto tra Galatasaray e Diawara. I turchi non sono più interessati dopo il 'no' di settembre

ESCLUSIVA LR24 - Si è tenuto ieri mattina a Istanbul, l'incontro tra un intermediario e il Galatasaray per cercare di capire se ci fosse nuovamente margine di trattativa per Diawara. Il club turco aveva richiesto il giocatore lo scorso settembre e dopo il rifiuto del centrocampista non si era fatto più risentire. La proposta era di prendere il guineano in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Nulla di fatto, il Galatasaray non vuole tornare sul giocatore e in questo momento la dirigenza è impegnata sull'ingaggio di Luis Campos come direttore generale, nome che in passato è stato molto vicino ad approdare a Trigoria.

LR24