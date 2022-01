Da Mancini a Zaniolo, la Roma prepara la lista per i rinnovi

GAZZETTA.IT - Terminato il mercato di gennaio, la Roma si metterà al lavoro per i rinnovi di contratto. Ma non ci saranno firme a stretto giro: la società, infatti, ha messo in stand by annunci ufficiali almeno per un paio di mesi perché per adesso c’è la volontà di pensare solo alla fase decisiva della stagione. La Roma rinnoverà Mancini (è quello più avanti di tutti) e Zaniolo - come anticipato da LaRoma24.it -, poi parlerà con Cristante e Spinazzola - in sintesi il nucleo italiano - mentre non sono previste accelerazioni su Veretout [...].

La strategia della Roma è chiara: terminato il mercato, riprenderanno i colloqui con gli agenti, ma prima di firmare andrà fatta passare la fase decisiva della stagione tra campionato, coppa Italia e Conference. Perché anche il rendimento di queste settimane avrà il suo peso. Mancini sarà il primo, poi toccherà a Zaniolo e agli altri [...].

