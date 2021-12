Serie A femminile, primo derby e Tre Fontane esaurito da giorni

Spugna non avrà Andressa, in Brasile per motivi familiari, mentre Bartoli si è negativizzata ma non figura nell'elenco delle convocate, dove invece tornano a vedersi Di Guglielmo, Greggi e Corelli. Il Tre Fontane, inoltre, sarà esaurito: saranno 1100 gli spettatori presenti, nel rispetto del 75% della capienza dell’impianto dell’Eur.

(Corsera)