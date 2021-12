Milan, Rebic e Pellegri verso il forfait per il match contro la Roma

Il 6 gennaio 2022, alle ore 18:30, la Roma andrà in trasferta a Milano per sfidare il Milan nel match valido per la ventesima giornata di Serie A. Pioli ha alcuni giocatori indisponibili al momento e non tutti riusciranno a recuperare per la partita contro i giallorossi. Come annunciato dal tecnico stesso in conferenza stampa, Leao sarà presente. Secondo la Gazzetta dello Sport invece appare molto difficile il recupero di Pellegri e Rebic. Il croato è alle prese con uno strappo del muscolo femorale, mentre l'attaccante italiano viene da un infortunio agli adduttori.

(gasport)