Milan, Pioli: "Leao rientrerà contro la Roma. Gol annullato? Quello di Giroud non può essere fuorigioco"

Dopo il ko contro il Napoli, domani il Milan affronterà in trasferta l'Empoli. Alla vigilia del match Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa commentando anche la situazione degli infortunati: "Domani non ci sarà Ibrahimovic per un sovraccarico al ginocchio. Assente anche Leao che rientrerà contro la Roma".

"L'interpretazione della regola non è corretta - ha detto il tecnico rossonero parlando del gol di Kessie annullato contro il Napoli per il fuorigioco di Giroud -. Il club si sta facendo sentire nelle sedi giuste, è inutile farlo pubblicamente. Il gol di Kessie nella dinamica del calcio non può essere annullato, quello di Giroud non può essere fuorigioco".