Come scritto in una lettera firmata dall'ad della Lega De Siervo, ci sono 6 squadre sulle 20 di Serie A che non potranno, al momento, operare sul calciomercato. Il motivo: un problema legato all'indice di liquidità che a novembre è stato abbassato a 0,6 per la stagione in corso. I problemi riguardano Bologna, Cagliari, Empoli, Genoa, Sassuolo e la Lazio, che paradossalmente sta peggio della Salernitana.

(Repubblica)