FIGC, abbassato l'indice di liquidità: quota minima fissata sullo 0.6

«Il Consiglio ha fissato il valore dell’indicatore di controllo di liquidità (attività correnti/passività correnti) per la stagione sportiva 2021/2022 nella misura minima dello 0,6.»: così la FIGC annuncia - in una nota in realtà dedicata al tema della Lega Nazionale Dilettanti - l'abbassamento del cosiddetto indice di liquidità, valore che in più di qualche caso ha legato le mani dei club nell'ambito del calciomercato e non solo. Il provvedimento è volto a conferire ai club maggiore libertà d'azione nella gestione.

(figc.it)

