Ibanez da record: di testa in A segna come un bomber

LEGGO (F. BALZANI) - Chi ha migliorato Roger Ibanez? Parafrasando il titolo del celebre film-cartoon degli anni ’80 la risposta è semplice. Da quando Mourinho siede sulla panchina della Roma, infatti, il difensore brasiliano ha sconfitto le sue paure diventando il miglior difensore per rendimento della rosa giallorossa. Sia chiaro da subito: stop ai paragoni blasfemi del recente passato con Aldair o Marquinhos. Ma Ibanez, impiegato in più ruoli e in più moduli, sta sfruttando al massimo la cura Mou migliorando soprattutto quella continuità di concentrazione in partita che lo scorso anno subiva pesanti black out (vedi il derby d’andata). Un’arma in più Roger anche in zona gol visto che è il secondo marcatore di tutta la serie A per reti segnate di testa alle spalle di Destro (5). Insieme al brasiliano a quota 3 anche Dzeko e Immobile. Sabato Ibanez affronta la sua prima squadra italiana, quell’Atalanta in cui ha giocato solo 2 partite prima di essere ceduto alla Roma. Lo farà nello schieramento a tre al fianco di Mancini e Smalling che ha recuperato dal fastidio muscolare e ieri si è allenato col gruppo. Ibanez dopo aver convinto Mou proverà a convincere pure Mancini per una convocazione in azzurro visto il doppio passaporto. Saltata, infine, la festa di Natale del club sia per la paura del Covid sia per non perdere concentrazione in vista di Bergamo.