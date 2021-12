Gol annullati a Milan e Atalanta, decisioni corrette: la spiegazione

Si conclude il weekend delle discussioni sul fuorigioco "attivo" o "passivo": l'Aia conferma che le decisioni prese da Irrati e Massa nell'annullare i gol di Atalanta e Milan sono state corrette nelle gare disputate rispettivamente con Roma e Napoli.

Come spiega il sito dell'emittente televisiva, quando c'è un contatto fisico tra un attaccante in posizione geografica di fuorigioco e un difensore, l'attaccante va considerato punibile a prescindere dalla chiara intenzione di interferire con l'avversario. Nel caso di Atalanta-Roma, la mano di Palomino sulla schiena di Cristante basta per considerare corretto l'annullamento del gol.

A Bergamo, però, si è rischiato il pasticcio: come rivelato da Gasperini ieri sera, il Var Nasca aveva visto un inesistente tocco di Palomino e per questo si era limitato a informare del fuorigioco Irrati senza chiamarlo ad una doverosa "on field review". Quindi Nasca e l'Avar Tolfo rischiano un lungo stop. Promosso, invece, Irrati (come Massa per Milan-Napoli).

(sport.sky.it)

