Gasperini: "L'episodio su Palomino è pesante"

SKY SPORT - "Irrati sapeva che aveva segnato Palomino e aveva dato gol. Ci sarà stato un errore di comunicazione, se fosse stato un fuorigioco attivo o passivo sarebbe andato a vederlo. Invece è stato dato fuorigioco al gol di Palomino". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ospite della trasmissione 'Sky Calcio Club'. "Le decisioni dell'arbitro le accettiamo, ma l'episodio sul secondo gol è più pesante" ha continuato. Poi sul suo stile di gioco: "Per me è un successo che qualcun altro possa ispirarsi a me. Per tanti anni sono stato considerato un pazzo che giocava un calcio senza futuro. Io ho sempre pensato a giocare così, devo ringraziare società e giocatori che mi hanno permesso di farlo. Un tipo di calcio 'a uomo' a tutto campo".