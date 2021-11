Genoa, attacco da inventare per la Roma: Buksa o Bianchi in coppia con Pandev

La prima di Andriy Shevchenko con un sos in attacco. Il Genoa si avvia alla sfida con la Roma e non potrà contare su Felipe Caicedo e probabilmente neppure su Mattia Destro, in forte dubbio per la lesione al bicipite femorale riportata contro il Venezia a fine ottobre.

In avanti ci sarà sicuramente Goran Pandev, che nelle prime prove tattiche di Shevchenko è stato sempre schierato tra i possibili titolari. Al suo fianco giocherà uno tra Bianchi, in gol contro l'Empoli, e Buksa, che con Ballardini aveva trovato pochissimo spazio, finendo per giocare un paio di match con la Primavera. Difficile l'ipotesi Ekuban, che non sta attraversando un buon momento di forma.

(Il Secolo XIX)