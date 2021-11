Berardi si presenta: «La proprietà vuole i fatti»

"Poche parole e tanti fatti, è questa l’indicazione della proprietà e noi stiamo impostando il nostro lavoro con ambizione e determinazione". Le parole di Pietro Berardi, nuovo Ceo della Roma, nella sua prima uscita ufficiale. Il dirigente è intervenuto durante l'evento "Cavalieri di Roma", organizzato dall'UTR. "Il nostro progetto ha un respiro internazionale, l’obiettivo è essere presenti fuori dall’Italia perché rappresentiamo la città di Roma. In più stiamo inserendo delle nuove figure professionali di alto profilo come Ryan Noris", che sarà il nuovo direttore commerciale e avrà il compito di occuparsi della gestione dei ricavi della società. Si è formato nella George Mason University, ha poi lavorato per 14 anni nello sport americano con i Miami Dolphins, ma ha anche fornito assistenza in più progetti a New York Yankees, Giants, Jets e San Francisco 49ers. Ha lavorato anche nel mondo del calcio, per Manchester City e Benfica.

(Corsera)