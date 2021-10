Teatro Argentina e Stadio della Roma, Costanzo pigliatutto: “Decide il sindaco”

Getta acqua sul fuoco dei rumors che lo vogliono saltare di poltrona in poltrona, tirato per la giacchetta ora dalla sindaca Raggi, ora dalla Roma di Mourinho, ora da chi semplicemente lo vorrebbe ancora e per sempre sul palcoscenico della capitale. L’ultima prodezza di Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore, autore, regista, sceneggiatore, è la candidatura alla Presidenza del Teatro di Roma. E proprio Costanzo è il candidato ideale di Virginia Raggi se dovesse dare i suoi frutti la lettera inviata alla Regione Lazio e al ministero dei Beni Culturali nella quale spiega la necessità e l’urgenza di nominare un nuovo presidente nella Fondazione che gestisce il Teatro Argentina e altri importanti teatri romani. Raggiunto da Repubblica, Costanzo commenta con sarcasmo gli sgomitamenti delle ultime ore intorno alla sua nomina: «Se si fa si fa, se non si fa… ciccia». E aggiunge: «Molto probabilmente la decisione finale dipenderà dal nuovo sindaco». Dal giugno scorso inoltre, lo stesso Costanzo ha ufficializzato la sua consulenza per la comunicazione della Roma. Dan e Ryan Friedkin lo apprezzano ed è forse per questo che vogliono il giornalista ancora più coinvolto nella comunicazione del progetto per la costruzione del nuovo stadio del club, una questione delicatissima che finirà nell’agenda del prossimo sindaco e che ha bisogno di un salotto dove far combaciare posizioni lontane. A questo penserà Costanzo.

(La Repubblica)