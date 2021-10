Tammy e la generosità impigliata fra i pali

Abraham non può che rammaricarsi. In queste gare di inizio stagione l'attaccante inglese ha realizzato quattro gol, ma ha anche colpito ben sei legni. Un dato che fa discutere sul fatto che sia sfotunato o che sbagli sotto porta, che viene però risolto agevolmente da Mourinho che lo esalta per le sue prestazioni in mezzo al campo. Sempre disponibili per aiutare i compagni e servire loro assist e giocate fondamentali per arrivare al gol. I legni si trasformeranno in gol molto presto e intanto lo Special One si gode il suo centravanti, costretto però a salutare per la prosssima settimana vista la chiamata con la Nazionale di Southgate che mancava dal novembre dello scorso anno.

(La Repubblica)