Roma di legno: colpiti 6 tra pali e traverse, solo il Bologna la eguaglia in Serie A

Ieri Tammy Abraham ci ha scherzato su, chiedendo di far sparire pali e traverse visto che in questo inizio di stagione li ha trovati fin troppe volte sulla via del gol, ma i numeri danno ragione al giovane attaccante inglese: con 6 legni tra pali e traverse Roma e Bologna condividono lo sfortunato primato in questa speciale classifica. I protagonisti giallorossi di questa speciale classifica sono Abraham (2), Zaniolo (2), Cristante e Mkhitaryan.

Al contrario, soltanto in un'occasione gli avversari della Roma hanno trovato l'opposizione dei legni della porta difesa da Rui Patricio. Soltanto il Bologna tiene il passo dei giallorossi, ma conta 2 legni a favore. Le squadre che hanno trovato il palo o una traversa soltanto una volta sono Venezia, Lazio, Napoli, Spezia, Torino, Atalanta e Udinese. La seconda big per legni colpiti è la Juventus, che ne ha presi 3.

Ecco tutti i numeri di questa speciale classifica:

PALI/TRAVERSE CONTRO (PALI/TRAVERSE A FAVORE)

1 - BOLOGNA 6 (2)

1 - ROMA 6 (1)

3 - EMPOLI 5 (7)

4 - SALERNITANA 4 (3)

5 - CAGLIARI 3 (3)

5 - HELLAS VERONA 3 (3)

5 - JUVENTUS 3 (0)

8 - INTER 2 (1)

8 - MILAN 2 (1)

8 - SAMPDORIA 2 (2)

8 - SASSUOLO 2 (4)

12 - ATALANTA 1 (3)

12 - LAZIO 1 (5)

12 - NAPOLI 1 (1)

12 - SPEZIA 1 (1)

12 - TORINO 1 (4)

12 - UDINESE 1 (7)

12 - VENEZIA 1 (1)

LR24