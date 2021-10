Twitter, Abraham ironico sull'ennesimo legno colpito contro l'Empoli: "Qualcuno rimuova le traverse per favore" (VIDEO)

Altra serata sfortunata, quella contro l'Empoli, per Tammy Abraham. L'inglese, nonostante l'ottima prestazione, ha centrato il sesto legno dall'inizio della stagione, e su twitter, l'ex Chelsea, ha pubblicato il video della traversa presa contro i toscani scherzandosi su: "Qualcuno tolga le traverse o pali, è il sesto che prendo dall'inizio della stagione"

Someone please remove the crossbar/post. ?? 6th time already this season I’ve hit it. https://t.co/Ar4ZCjLuhT

— Tammy Abraham (@tammyabraham) October 3, 2021