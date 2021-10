Indiscrezione confermata: Sky chiede all'Antitrust un intervento sui diritti della Serie A, assegnati esclusivamente a Dazn per 7 delle 10 partite di ogni turno di campionato. Fra le varie proposte anche quella di una 'sublicenza' per una collaborazione con il broadcaster rivale. Atteso per martedì prossimo, intanto, il confronto tra la Lega Serie A e la piattaforma dopo i disservizi registrati in questo primo scorcio di stagione.

(Il Messaggero)