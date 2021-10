«Sia Zaniolo che Karsdorp stanno bene. Farò giocare la stessa squadra che ha affrontato la Juventus. In panchina avremo anche ragazzi di 17 o 18 anni come Missori». Una scelta non casuale come ha spiegato Josè Mourinho alla vigilia del Napoli: i giocatori che hanno maggiormente deluso il tecnico contro il Bodo infatti sono destinati ad un turno in tribuna. Tra loro dovrebbero esserci Kumbulla, Diawara, Villar, Calafiori e Borja Mayoral.

(Il Tempo)